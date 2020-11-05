 

Больной COVID-19 выделяет вирус 10-20 дней после появления симптомов — Минздрав

05.11.2020, 23:35, Разное


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Эксперт сослался на исследования, показавшие, что при легком и среднем течении COVID-19 вирус может выделяться в среднем десять дней. Соответственно, в этот период человек может быть заразен и должен быть максимально изолирован от окружающих. При этом в случае тяжелого течения этот срок может увеличиться до 20 дней.

Владимир Чуланов добавил, что выделение вируса не утверждает о том, что человек «инфекционно опасен».

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о том, что больной максимально заразен за два дня до появления симптомов, реже — за два-три дня, – а также в первый день заболевания. Передача вируса окружающим позже пятого дня маловероятная.

В октябре Центры по контролю Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили данные о рисках заражения и рекомендации по изоляции людей с подтвержденным COVID-19. По данным американских медиков, концентрация РНК коронавируса в верхних дыхательных путях гарантированно снижается после появления симптомов. Это значит, что человек наиболее заразен до того, как у него появились симптомы заболевания, а не после.

Репликация вируса существенно снижается на десятые сутки от появления симптомов. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, но в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток. При легком и умеренном течение CDC рекомендуют соблюдать самоизоляцию не менее, чем 10 дней после появления симптомов, в тяжелых случаях — 20 дней.



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