Что в трусах? – Личное мнение

05.11.2020, 23:20, Разное

Вместо того, чтобы спеть что-то хорошее после громкого скандала с обливанием грязью коллег, Юлия Михальчик решила вызвать к себе жалость.

Ну, мол, хоть я и исхожу на говно от злости, зато у меня был выкидыш.



Фото: Соцсети

«Юлию привезли в больницу и положили в таком положении — ноги вверх, голова вниз». журнал Лиза.

Нет, ну а что? Самое правильное положение для Юли — языком вниз, чтобы не болтала лишнего.

Однако, дальше было ещё интереснее.

Гражданке Михальчик предложили на выбор два варианта: или плод сохраняем, прокапав антибиотики, или чистим, чтобы вдруг не родился урод.

«Я выбираю второй вариант. Хотелось родить нормального здорового ребенка. Нельзя было беременеть шесть месяцев после этого. Ровно через шесть месяцев я забеременела».

Какая молодец! В жопу антибиотики, лечение — лучше прочиститься. А потом, забыв о прошлом, родить новенького.

Предположу, что эту историю Михальчик рассказала, чтобы вызвать сочувствие у нас с вами. С посылом, что она такая же несчастная баба, как все. Не ругайте меня, люди добрые, что я своим языком всех вокруг обмазала грязью. У меня был выкидыш в трусах, хотя, какой, к чёртовой матери, это выкидыш, а не аборт?

У многих женщин беременность — со сложностями. Ничего плохого в том, чтобы попытаться сохранить ребёнка, нет. Но Юле, видимо, важнее было скакать по Донбассу с солдатами, нежели полежать на сохранении и родить.

А потом пойти всем и рассказать о своих интимных проблемах. Почему бы нет? Ради пиара. Наши исполнители готовы вывернуть трусы наизнанку, чтобы о них снова вспомнили. Даже про чистку матки — всё ради того, чтобы говорили.

Пиариться на такой теме — вообще дно.

Вот знаете, здоровый эгоизм я уважаю. Но вот такую форму эгоизма, когда легче вычистить матку, чем ограничить себя немного, я презираю.

А вы? Как вы относитесь к тем, кто избегает малейших трудностей? Настолько любит себя, что спокойно делает себе «выкидыш»?