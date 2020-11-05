Названа причина необходимости закрывания крышки унитаза при смывании

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05.11.2020, 23:10, Разное

Специалисты подробно объяснили, почему в процессе смывания должна быть закрыта крышка унитаза. Оказалось, многие не придают этому значения, поскольку не знают о риске наступления неприятных последствий.
Вирусы и бактерии в процессе смывания попадают в воздух и быстро распространяются по уброной, они оседают на поверхностях комнаты, попадают на кожу и лицо. Если человек неосознанно прикоснется к грязной поверхности, а затем дотронется до рта или же носа, у него может развиться инфекция.

В исследовании экспертов из компании Harpic приняли участие две тысячи человек. Результаты показали, что в основном люди не закрывают крышку унитаза, поскольку не знают о возможных последствиях. Некоторые не делают это из-за забывчивости и брезгливости.

Эксперты компании призывают при уборке ванной комнаты всегда надевать защитные перчатки, закрывать крышку унитаза при смывании, использовать для чистки сантехники средства, удаляющие известковый налет.



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