Названа причина необходимости закрывания крышки унитаза при смывании

05.11.2020, 23:10, Разное

Специалисты подробно объяснили, почему в процессе смывания должна быть закрыта крышка унитаза. Оказалось, многие не придают этому значения, поскольку не знают о риске наступления неприятных последствий.

Вирусы и бактерии в процессе смывания попадают в воздух и быстро распространяются по уброной, они оседают на поверхностях комнаты, попадают на кожу и лицо. Если человек неосознанно прикоснется к грязной поверхности, а затем дотронется до рта или же носа, у него может развиться инфекция.

В исследовании экспертов из компании Harpic приняли участие две тысячи человек. Результаты показали, что в основном люди не закрывают крышку унитаза, поскольку не знают о возможных последствиях. Некоторые не делают это из-за забывчивости и брезгливости.

Эксперты компании призывают при уборке ванной комнаты всегда надевать защитные перчатки, закрывать крышку унитаза при смывании, использовать для чистки сантехники средства, удаляющие известковый налет.