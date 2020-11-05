Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти 92-летнего отца

05.11.2020, 23:10, Разное

Диана Гурцкая впервые прокомментировала смерть своего 92-летнего отца и призналась, что боль от потери родителей у нее никогда не

утихнет. Певица решилась на первое интервью после тяжелой утраты.

Отца Дианы Гурцкой не стало 16 октября, но артистка не смогла проститься с ним и присутствовать на похоронах. Гуда Адамурович гостил у сестры певицы Элисо, поэтому семья не воссоединилась из-за закрытых границ и карантина у его постели. Знаменитость призналась, что теперь она «повзрослела», так как пока были живы родители, она все еще чувствовала себя ребенком.

Диана Гурцкая призналась в интервью, что ее отец и мать, несмотря на отсутствие специального образования, интуитивно придерживалась правил воспитания детей с особенностями здоровья. Благодаря им будущая артистка не ощущала себя «изгоем» в обществе и семье. Гуда Адамурович отдал незрячую дочь в интернат в Тбилиси, а также параллельно в музыкальную школу. Родители настолько верили в нее, что Диана Гурцкая позволила себе идти за мечтой.

Как отмечает издание «Политэксперт», именно семья вдохновила артистку на общественную работу. Уже два года она является руководителем собственного Центра социокультурной реабилитации, в котором детям с особенностями здоровья помогают развивать таланты. Во время карантина специалисты продолжали работать, проводя уроки и консультации онлайн.