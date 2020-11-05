Volkswagen представил обновленную модель Golf R с дрифт-режимом

05.11.2020, 23:10, Разное

Стали известны подробности выпуска обновленной модели автомобиля Volkswagen. Один из ведущих мировых производителей показал модифицированный Golf R, оборудованный дрифт-режимом.

Немецкий автоконцерн раскрыл особенности новой версии популярного спортивного хэтчбека. Главным отличием от ранее выпущенного варианта машины является произведенная в обновлении перенастройка подвески, а также измененный обвес. Будет иным в новинке и интерьер, его производитель оснастил рядом элементов декора. Так, владельцы модифицированного Volkswagen Golf R смогут оценить вставки из материала, копирующего карбон, и передние сиденья с профилированием.

Наружные изменения включают переработанные воздухозаборники и лишенный ходовых огней передний бампер. Дополняет экстерьер новый рисунок на колесных дисках, теперь он более симметричен и консервативен. Сразу за дисковыми полотнами размещены выполненные в синем цвете суппорты тормозов. Еще одной «изюминкой» стала иная вариация патрубков в выхлопной системе, а диффузор получил глянцевую отделку.

Главной особенностью автомобиля будет режим дрифт-режима, функционирующий с системой полного привода. Он даст возможность полноценно применять специальную технику прохождения поворотов с управляемым заносом при максимально возможных скоростях с удержанием угла к траектории. Основой силовой установки Golf R стал двигатель с объемом на 2 литра, обеспечивающий мощность в 320 лошадиных сил. Как пишет «Слово и дело», стоимость обновленной модели хот-хетча от Volkswagen пока не афишируется.