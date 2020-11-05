Среди забиравших Навального в Германию нашлись «интересные фигуры»

05.11.2020, 22:45, Новости дня

Среди медиков, которые прибыли в Россию из Германии за Алексеем Навальным, были две «интересные фигуры», сообщил журналист и блогер Максим Кононенко.

Он рассказал в Telegram, что из Германии за Навальным прибыли пилот Йорг Штеплер, врачи Филипп Якоби («живой человек, сидит на Фейсбуке») и Кай-Симон Ролофф («тоже живой человек», у которого «в друзьях спасатели и врачи»). Однако при этом, как отметил Кононенко, «есть в экипаже и две интересных фигуры».

«Михаэль Траутнер. Парамедик. Ну то есть что-то вроде фельдшера. Оказывает первую помощь», – сообщил Кононенко, отметив, что «в интернетах нет про этого Михаэля Траутнера никаких упоминаний», кроме «одного, в журнале AirMed & Rescue». Как отметил журналист, «вроде бы соответствует его специальности».

«Но возникает вопрос: а зачем в подобном самолете вообще нужен такой специалист? Это же вроде как дорогая очень услуга. Самолет-реанимация. Мне казалось, там должны быть только квалифицированные врачи», – сообщил Кононенко.

Последний прибывший из Германии, по словам журналиста, «совсем интересный» – Флориан Пенц, который «упоминается на сайте университетской клиники Гейдельберга, но как упоминается: как призрак», как «тень». Нет фотографии, не указана должность, не сообщается биография, «его нет ни на сайтах по поиску работы, нигде». У Пенца «аккаунт на ФБ закрыт, а на фоточках он нигде не фигурирует как врач – ну, то есть в каком-нибудь там белом халате». При этом «он вроде как сменил несколько мест работы – нигде нет никаких следов его пребывания». Как отметил Кононенко, Пенц – «таинственная довольно фигура», «типа как Мария Певчих наша любимая» – «вроде бы вот она есть – а ее нигде нет».

Напомним, СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального. Указывалось, что о личности Певчих «плохо знают даже его собственные подчиненные». Сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. СМИ сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири. В Следственном управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию Певчих.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.