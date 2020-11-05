 

Канцлер Австрии позвонил Путину

05.11.2020, 22:45, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, информирует Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Курца. Канцлер «выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября». Москва и Вена заявили о готовности «бороться с терроризмом во всех его проявлениях», сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Курц обсудили «актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня». В частности, обсуждались ситуация с коронавирусом и использование вакцин. Курц указал на «важность дальнейшего развития сотрудничества РФ с европейскими странами в энергетической сфере». Стороны подтвердили «заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации».

Напомним, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 15 человек, четыре человека погибли. Полиция уточнила, что в результате погибли трое мирных граждан, также был ликвидирован один из нападавших. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму c соболезнованиями после стрельбы в Вене.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за гибели рейса MH-17

24.06 / Porsche покажет недорогую вариацию Taycan в этом месяце

06.10 / ОЗХО готова сотрудничать с Россией по делу Навального

26.08 / Сущенко: В момент задержания ФСБшники надели мне мешок на голову. Я начал задыхаться

31.08 / Экономика: США ослабляют доллар послевоенными методами

02.07 / Уманский: Переоценить негативные последствия отмены размещения евробондов невозможно. Это подрыв экономической безопасности Украины

09.07 / Названа дата открытия Исаакиевского собора

29.10 / «Голубую Луну» можно будет увидеть 31 октября

14.09 / В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

23.07 / Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G представлен публике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска