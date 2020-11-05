Канцлер Австрии позвонил Путину

05.11.2020, 22:45, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, информирует Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Курца. Канцлер «выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября». Москва и Вена заявили о готовности «бороться с терроризмом во всех его проявлениях», сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Курц обсудили «актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня». В частности, обсуждались ситуация с коронавирусом и использование вакцин. Курц указал на «важность дальнейшего развития сотрудничества РФ с европейскими странами в энергетической сфере». Стороны подтвердили «заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации».

Напомним, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 15 человек, четыре человека погибли. Полиция уточнила, что в результате погибли трое мирных граждан, также был ликвидирован один из нападавших. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму c соболезнованиями после стрельбы в Вене.