Мнение: О внезапном и шокирующем разоблачении Путина с Медведевым

05.11.2020, 22:35, Разное

Спору нет, американские президентские #выборы сейчас дороже и ближе сердцу каждого россиянина. Туда направлен весь фокус внимания. Оно увлечено и… отвлечено.

С какой целью? А вот…

Тем временем под шумок заокеанских электоральных коллизий у родных пенатов творятся дела совсем уж чудные (ударение, плиз, поставьте сами, кому как хочется). Даже и не верится, что ларчик открывается настолько просто.

В Госдуму внесён проект закона о неприкосновенности бывшего президента России вне зависимости от периода его полномочий. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сейчас экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны. Теперь кое-что предлагается изменить.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», – пояснил Андрей Клишас. Предложенный им законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить её, если против него возбудят уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства . Эту процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий документ в Госдуму. По новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может только Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления».

В общем, экс-президент становится неприкосновенным пожизненно. В том числе, он освобождается от любой ответственности и за прошлые грешки.

Вам не кажется, что это – прямое разоблачение тёмных делишек известной персоны? Неужели все выводы комиссии Марины Салье по Санкт-Петербургу были на 100% правдой?