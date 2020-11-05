Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли

05.11.2020, 22:30, Новости дня

Сегодня стало известно о смерти британского рок-музыканта, бывшего солиста группы Uriah Heep Кена Хенсли. Об этом на своей странице в Facebook написал его брат Тревор Хенсли.

Кену Хенсли было 75 лет.

“С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут жизни”, – написал брат музыканта.

Он сообщил, что тело брата будет кремировано на частной церемонии в Испании.

https://www.facebook.com/trevor.hensley.779/posts/10158597171891011

Хенсли был клавишником оригинального состава Uriah Heep. Он выступал с группой с 1969-го по 1980 год и принял участие в записи 14 альбомов. После ухода из Uriah Heep Хенсли выпускал сольные альбомы и сотрудничал с другими исполнителями.