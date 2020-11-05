 

Аваков заплатил 836 тыс. грн за аренду самолета для доставки Маркива – Геращенко

05.11.2020, 22:30, Новости дня

Министр внутренних дел Арсен Аваков 5 ноября совершил расходы в сумме 836 244 грн на аренду частного самолета для доставки в Украину из Италии украинского солдата Нацгвардии Виталия Маркива. Об этом сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, министр письменно уведомил НАПК о тратах из-за принятия решения КСУ от 27 октября и приостановки технической возможности для внесения информации о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте ведомства.

“Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский Апелляционный суд Милана после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

Самолет пробыл в пути 2 часа 35 минут. Борт был в пользовании с 10.45 по миланскому времени (9.45 по Киеву).

Геращенко объяснил, что необходимость использования чартерного самолета возникла в связи со сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия и угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией. Аваков решил оплатить чартерный рейс за собственные средства, отметил он.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3452972651456224

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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