ВОЗ заявила о “взрывном” росте случаев COVID-19 в Европе

05.11.2020, 22:30, Новости дня

В Европе наблюдается “взрывной” рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, пишет издание Medical Xpress.

Он подчеркнул, что за несколько дней в Европе заболеваемость COVID-19 увеличилась на миллион случаев.

По словам Клюге, смертность от коронавирусной болезни также возросла.

Чиновник ВОЗ высказал мнение, что закрытие школ властями стран следует рассматривать как последнее средство в борьбе с инфекцией, потому что “мы не можем позволить себе потерянное поколение COVID-19”.

Он подчеркнул, что существующий “статус-кво не является вариантом”, и призвал к “пропорциональным целевым мероприятиям”.

Клюге также призвал не пренебрегать правилами и носить медицинские маски. По его словам, при обычном ношении масок и строгом контроле за общественными мероприятиями “к февралю мы можем спасти 266 тыс. жизней во всем европейском регионе”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 ноября количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 ноября составляет 48,4 млн, умерло 1,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.