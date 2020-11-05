Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко

05.11.2020, 22:23, Разное

По его мнению, Доналд Трамп практически не реагировал на протестную активность в Белоруссии. Джо Байдена события в республике интересуют больше, считает политолог.

Дмитрий Болкунец уверен: в случае победы демократ может сильно пощекотать нервы президенту Александру Лукашенко. Он напомнил, что на Западе белорусского лидера считают последним диктатором Европы, от которого нужно избавиться.

Батька поступил недальновидно, когда в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео пожелал республиканцам победы на президентских выборах. Беседа состоялась 24 октября – за 11 дней до голосования.

“Если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко”, – заявил Болкунец в интервью “Украина.ру”.

Джо Байден отметился резкими высказываниями по ситуации в Белоруссии. Кандидат в президенты США счел инаугурацию Александра Лукашенко фиктивной и назвал его диктатором. Демократ призвал ввести санкции против окружения белорусского лидера. Он также поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. После подсчета большинства голосов Джо Байден лидирует. Окончательные итоги голосования станут известны через несколько дней. Дональд Трамп не собирается признавать поражения, его юристы подготовили иски с жалобами на возможные фальсификации при подсчете голосов.