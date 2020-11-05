Мнение: Реакция на Белорусскую АЭС, зелёные цены на бензин и выход США из Парижского договора

05.11.2020, 22:15, Разное

1. В Белоруссии запускают АЭС, построенную российским Росатомом. Некоторые соседние страны крайне бурно отреагировали на это безусловно радостное событие. Сильнее всех обиделась Литва, которая 11 лет назад под давлением Евросоюза вынуждена была закрыть свою собственную Игналинскую АЭС:

https://lenta.ru/news/2020/11/03/ne_nado/

После включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС литовский оператор Litgrid заявил о прекращении всех торгов с республикой, сообщает Reuters.

Такое решение означает, что электроэнергия из Белоруссии и России не сможет попасть на литовский рынок, который также является точкой входа для импорта в Латвию и Эстонию.

Вильнюс наказал Минск в связи с тем, что считает проект БелАЭС угрозой национальной безопасности и окружающей среде. Его поддерживают и другие страны Балтии.

Глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что принятые меры гарантируют безопасность Прибалтики от энергии с новой АЭС. Он также назвал станцию «геополитическим проектом России на земле Белоруссии» и напомнил, что позиция Литвы закреплена законодательно, сообщает РИА Новости.

2. Шведов начали стричь. Как и в случае с завозом мультикультурализма, шведы одними из первых испытают на себе очередной каприз набравших силу леваков:

https://rg.ru/2020/11/03/v-shvecii-hotiat-v-piat-raz-povysit-ceny-na-benzin.html

Министерство транспорта Швеции требует в пять раз повысить цены на бензин и дизельное топливо. То есть поднять цену за литр горючего с 13 до 50 крон. Необходимость повышения налогов на топливо прописана в правительственном документе, носящем название “инфраструктура будущего” в транспортном секторе.

Власти королевства рассчитывают, что из-за дорогого бензина сократится количество автолюбителей. А следом, как ожидается, к 2030 году на 70 процентов сократятся и выхлопы СО2.

Напомним, что, согласно планам шведского правительства, с 2030 года на территории королевства будет запрещено использовать производные нефти в качестве топлива. То есть у Швеции остается десять лет на то, чтобы перейти на альтернативные типы автомобильного топлива. Но глобальная цель всего этого мероприятия заключается в том, чтобы свести до нуля количество выброшенного в атмосферу Швеции СО2.

Для справки, 50 крон — это 450 рублей. Если бы вы были шведом, как бы вы отнеслись к необходимости отдавать по 27 тысяч рублей за полный бак?

3. Американцы вышли из Парижского соглашения по климату. С их точки зрения спасением планеты должен заняться кто-нибудь другой:

https://radiosputnik.ria.ru/20191105/1560608495.html

Борьба с глобальными изменениями климата существенно осложнится после выхода США из Парижского соглашения, однако это не единственная угроза, с которой может столкнуться мировое сообщество, предупредили эксперты.

Ранее в понедельник, 4 ноября, США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, которое вступит в силу через год после письменного заявления об этом.

Коварный демарш Вашингтона осудил не только «зелёный» Евросоюз в лице Германии, но и мировой промышленный лидер – Китай, и «углеводородная» Россия. Хотя мы и не очень-то верим в антропогенное глобальное потепление, участие в борьбе за экологию не составляет для нас проблемы.

А вот Соединённые Штаты исключили себя из рядов цивилизованного человечества.