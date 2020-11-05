В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президентов

05.11.2020, 21:55, Разное

В Государственную Думу внесли законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документы опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава такого же комитета в Госдуме Павел Крашенинников.

Согласно документу, президент, который прекратил исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью:

его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется в том числе и на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, на документы, багаж и переписку. Президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении тяжкого преступления.

Сейчас же экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета.

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Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин внес законопроект о пожизненном сенаторстве экс-президентов, а Госдума в третьем чтении приняла законы о приоритете национального права над международным, о правительстве и Конституционном суде (КС).

Самой обсуждаемой стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» судьи КС, в котором он может сформулировать свою позицию, если не согласен с решением коллегии или с приговором. Согласно новому проекту закона, судьям КС запретят обнародовать «особое мнение» и ссылаться на него, а также в какой-либо форме критиковать решения суда.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента РФ Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.