5 причин посмотреть сериал “Псих”: Бондарчук, Андреева, Богомолов расскажут о современных зависимостях и неврозах

05.11.2020, 21:40, Разное

“Псих” отметился сразу несколькими громкими дебютами. Федор Бондарчук впервые пробует себя в таком длинном формате. Актриса Паулина Андреева написала для его сериала сценарий, и главную роль в нем сыграл не только театральный, но уже и кино-постановщик Константин Богомолов. И это далеко не все причины, по которым стоит смотреть сериал.

Паулина АндрееваПервый большой сценарий Паулины Андреевой

Актриса Паулина Андреева начала учиться сценарному мастерству еще в киношколе “Индустрия”. За время своего обучения Паулина успела написать три короткометражки, в одной из которых – “Плачу с вами” – она, кстати, выступила и режиссером. Абсурдистская лента про профессионального плакальщика на похоронах (в этой роли – Павел Ворожцов) была показана в конкурсе прошлогоднего “Кинотавра”, где получила диплом жюри. Несмотря на то, что многие актрисы идут постигать сценарные азы, жалуясь на недостаток интересных героинь в отечественном кино, и для своей короткометражки, и для дебютного сериала Паулина выбрала главного героя мужчину. Если не униженного и оскорбленного, то уж точно потерянного, “лишнего” на этом празднике жизни – в случае “Психа” праздник этот частично происходит в районе уже ставших общим местом российского кинематографа Патриков. Получившая прекрасное образование и работающая в театре Андреева, впрочем, ценит не только “чеховские мотивы”, но и того же Достоевского с его “двойниками”, тема которых то и дело звучит в “Психе”. От высокой литературы – к обыденности: Паулине Андреевой, как мало кому еще, удалось невероятно реалистично передать кризис среднего возраста. Причем, и мужской, и женский. Именно что психологический, а не столь популярный в других отечественных сериалах бытовой, ограниченный покупкой нового кабриолета, алкогольными запоями и бесконечными изменами.

Сергей Бондарчук и Паулина АндрееваНеожиданный опыт Федора Бондарчука

“Псих” стал не только первым режиссерским сериалом Федора Бондарчука, но и его первой попыткой снять настоящую, как раньше бы сказали, камерную драму. Федор Сергеевич в отечественной кинематографии всегда был визионером – первым пробовал создать драматический экшн, еще и про Афганистан, первым, несмотря на критику, осовременивал – в первую очередь за счет технической составляющей – Стругацких, первым использовал IMAX для рассказа о трагической истории Великой Отечественной войны, наконец, первым в XXI веке решил замахнуться на российскую фантастику. И постоянно натыкался на критику – если как актер Бондарчук уже давно стал любимцем, талант которого отрицать сложно, то режиссерские амбиции так или иначе натыкались на то самое визионерство, амбициозную игру с форматами и технологиями. В “Психе” он оказался заперт практически в четырех стенах – кабинете или квартире главного героя Олега Афанасьева, единственный воздух здесь (для героя порой в прямом смысле) – выход на улицу, так опасный в наши дни (эта сторона в сериале, кстати, тоже учтена). Без спецэффектов, почти наедине со своим героем, Федор Бондарчук в “Психе” демонстрирует высший пилотаж, филигранно выстраивая – и визуально, и психологически – эту большую и невероятно сложную восьмисерийную картину.

Федор Бондарчук на съемках “Психа”Настоящий Константин Богомолов

Театральный провокатор Богомолов уже поднаторел в кино – не только как режиссер, но и как актер, сыграв несколько второстепенных ролей, так или иначе отсылающих к собственно личности Богомолова (если, конечно, не считать совсем юный опыт в “Гобсеке”). Однако уже в “Машине Мюллер” – спектакле “Гоголь-центра” в постановке Кирилла Серебренникова – было понятно, что актерские дарования Богомолова гораздо интереснее и объемнее. И на примере “Психа” это отчетливо видно. Одиозный постановщик, как ни странно, выглядит и в театре, и в кино на удивление органично, по-настоящему, ни капли не фальшивя, даже не прибегая к излюбленному его методу “мхатовских” пауз в репликах. Герой Богомолова – успешный психотерапевт Олег Афанасьев – сам переживает глубокую депрессию после расставания с женой. Вечно жалующиеся пациенты, мама с новым любовником, вызов в комитет по этике, идущая через дорогу женщина с кучей детей – все вызывает лишь апатию. Но впереди, конечно, – отрицание, гнев, торг и, возможно, принятие. Хотя не факт – без детективной составляющей “Псих” тоже не обходится.

Константин Богомолов и Федор БондарчукЕвгения Громова, которой здесь хранят “верность”

Появившаяся на прошлогоднем “Кинотавре” в фильме “Верность” Нигины Сайфуллаевой молодая актриса Евгения Громова покорила всех не только небывалой раскрепощенностью на экране (в чем, конечно, заслуга режиссера), но и отличной актерской игрой. У Сайфуллаевой она играла переживающую кризис отношений в браке женщину в поисках новых ощущений. Здесь – напротив – она бывшая жена Олега Афанасьева, идеальный мираж, который то и дело является герою Богомолова. Среди суррогатных матерей, которым он хочет доверить рождение своего будущего ребенка, или даже в лице секс-куклы, ставшей подарком на день рождения от матери, – тоже психолога, а еще и сексолога Киры (Роза Хайруллина). Последняя, как и бывшая жена, – тоже тяжелый анамнез в этой истории душевной болезни. Несмотря на то, что Олегу уже 40, он живет с мамой, которая уже хочет устроить свою личную жизнь, и как старообрядский специалист использует радикальные методы: стресс надо лечить еще большим стрессом. Но если героиня Хайруллиной – движок “психотерапевтической”, а, скорее, невротической, линии, то героиня Громовой – психологической, детективной. То ли женщина, а то ли видение. То ли “Исчезнувшая”, то ли окутавшая себя “Большой маленькой ложью”.

Евгения ГромоваОлег Меньшиков с “новой этикой” и Елена Лядова со “старой беременностью”

Исключительно актерским проектом назвать “Психа” нельзя – сценарий и режиссура действительно играют здесь основополагающую роль. Однако это не помешало создателям проекта собрать поистине уникальную актерскую команду – кто-то предстает в своих привычных амплуа, но на тон ниже, четче, интеллигентнее, но при этом ярче. Кто-то – напротив отличается совершенно неожиданными. Как, например, скромница-императрица Марина Александрова, играющая острохарактерную стерву в дорогом леопарде, отчаявшуюся жену одного из пациентов Олега. Или Аня Чиповская со своей идеальной внешностью заявляющая психологу Афанасьеву, что еще с 20 лет боится постареть. Зато Олег Меньшиков – главный ментор актеров (вспомним, например, “Легенду №17” или даже “Гоголя” с “Притяжением” и “Вторжением”, где он выступал в роли всезнающего папы) – здесь тоже, вроде как, начальник Астафьева, глава комиссии по этике, куда в определенный момент вызывают отчаянного психолога. Но герой его гораздо глубже предыдущих – он, кажется, тоже прекрасно понимает пословицу про “сапожника без сапог”. Еще круче Елена Лядова – теперь уже не femme fatale, а “разведенка”, бывшая жена пациента Астафьева, когда-то обложившая себя сумками Hermes на Патриках, а теперь живущая на окраине с любимым горе-скульптором на 12 лет ее моложе, да еще, как огня, боящаяся беременности. Именно Лядова – единственная подруга Олега – и становится тем самым двойником. Вместе с ними и развивается эта яркая “история болезни” “Психа” – вроде бы, такого далекого, но такого похожего на всех нас.

Игорь Вдовин и Елена Лядова