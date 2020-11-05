 

Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу

05.11.2020, 21:23, Разное

В Клетском районе Волгоградской области нашли тело 10-летний девочки, числившейся пропавшей без вести. С заявлением о её пропаже в ночь со среды на четверг обратилась местная жительница.

Труп ребенка обнаружили в лесу в нескольких километрах от её дома. Правоохранители предполагают, что она была задушена. По подозрению в убийстве был задержан 32-летний мужчина, который уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает Общественная служба новостей.



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