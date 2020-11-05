 

«Нехта» сядет на скамью подсудимых в Белоруссии

05.11.2020, 21:15, Разное

Создатель и администраторы ТГ-канала «Нехта», который с полным правом можно назвать главным разжигателем и пропагандистом массовых беспорядков в Белоруссии, оказались в очень непростом положении. Теперь им придётся либо вечно прятаться в Польше, надеясь на щедрость и заинтересованность своих покровителей, либо бежать куда глаза глядят, чтобы не попасть на скамью подсудимых в Белоруссии. Минск достойно наказал и загнал в тупик Степана Путило и его команду разжигателей, за несколько месяцев заслуживших статуса «Радио тысячи холмов». Белорусский Следком объявил в розыск создателя ТГ-канала «Нехта» и его администраторов. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, прокатившихся по всей стране. За круглосуточный розжиг им предстоит ответить по всей строгости белорусского закона. По сути, главные пропагандисты спонсоров беломайдана – Польши и Прибалтики – оказались в вечном плену у своих покровителей. Следующим шагом белорусского СК будет объявление этих персонажей в международный розыск по линии Интерпола. И белорусские правоохранители смогут весомо обосновать каждое своё обвинение. А Путило в итоге придётся уповать только на благосклонность своих польско-литовских покровителей. Ведь Александр Лукашенко чётко дал понять, что никуда уходить не собирается. Рано или поздно европейским соседям придётся пойти на мировую с руководством Белоруссии в нынешнем составе. А такие, как Путило и прочие пропагандисты и разжигатели, станут разменной монетой Варшавы и Вильнюса в вопросе примирения с Минском. И поляки без особых сожалений сольют свой главный на данный момент информационный антибелорусский актив. А розыск, ещё и международный не даст мелким засранцам сбежать.    



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