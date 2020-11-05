 

В Роспотребнадзоре заявили о бесполезности борьбы с вирусами с помощью чеснока

05.11.2020, 21:00, Разное

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о специфике борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактики. Как оказалось, в противостоянии вирусам чеснок бесполезен.
С приходом холодов увеличивается риск простуды и вирусных инфекций. Многие стараются употреблять в пищу больше лука, лимона, чеснока и прочих продуктов, используемых в народной медицине. Однако такая мера не принесет желанного результата и не защитит от недуга, уверены в Роспотребнадзоре.

Со слов специалиста ведомства Маргариты Провоторовой, ни перечисленные выше овощи и фрукты, ни аскорбиновая кислота не могут стать надежным щитом против проникновения вируса в организм человека. Тем более не принесут пользы чеснок и подобные средства при пандемии коронавируса. Эксперт Роспотребнадзора заверила, что свойства иммуномодулятора у чеснока отсутствуют. Подобного продукта и не может существовать в природе, потому надеяться на овощи в деле сохранения здоровья нет смысла. Иммунитет человека состоит из многих факторов, и правильный рацион и пищевые привычки являются только одним из них.

Однако нельзя и забывать о необходимости здорового питания, объясняет Проворотова. На столе каждого человека обязательно должны в обилии присутствовать блюда, насыщающие организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. К ним относятся овощи, зелень и фрукты, а также свежее мясо. Как пишет «Слово и дело», опровергла эксперт Роспотребнадзора и миф о необходимости употребления цитрусовых в период распространения ОРВИ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Американский политолог— Россия и Запад попали в бессмысленный цикл «око за око»

16.07 / Эксперт назвал правила покупки качественного подержанного телефона

09.07 / Мнение: О главном дефекте белых мужчин

20.07 / Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

14.07 / Путину золото больше не нужно?

20.08 / Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию

07.08 / Политика: Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

13.10 / Туристка вернула в Помпеи «проклятые» камни, из-за которых заболела раком

25.08 / Мнение: Личный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ

29.07 / Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска