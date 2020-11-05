В Роспотребнадзоре заявили о бесполезности борьбы с вирусами с помощью чеснока

05.11.2020, 21:00, Разное

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о специфике борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактики. Как оказалось, в противостоянии вирусам чеснок бесполезен.

С приходом холодов увеличивается риск простуды и вирусных инфекций. Многие стараются употреблять в пищу больше лука, лимона, чеснока и прочих продуктов, используемых в народной медицине. Однако такая мера не принесет желанного результата и не защитит от недуга, уверены в Роспотребнадзоре.

Со слов специалиста ведомства Маргариты Провоторовой, ни перечисленные выше овощи и фрукты, ни аскорбиновая кислота не могут стать надежным щитом против проникновения вируса в организм человека. Тем более не принесут пользы чеснок и подобные средства при пандемии коронавируса. Эксперт Роспотребнадзора заверила, что свойства иммуномодулятора у чеснока отсутствуют. Подобного продукта и не может существовать в природе, потому надеяться на овощи в деле сохранения здоровья нет смысла. Иммунитет человека состоит из многих факторов, и правильный рацион и пищевые привычки являются только одним из них.

Однако нельзя и забывать о необходимости здорового питания, объясняет Проворотова. На столе каждого человека обязательно должны в обилии присутствовать блюда, насыщающие организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. К ним относятся овощи, зелень и фрукты, а также свежее мясо. Как пишет «Слово и дело», опровергла эксперт Роспотребнадзора и миф о необходимости употребления цитрусовых в период распространения ОРВИ.