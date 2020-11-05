 

СМИ оценили наследство, которое получит сын Петросяна

05.11.2020, 21:00, Разное

СМИ посчитали, какое наследство получит сын Евгения Петросяна Ваган. По словам его друга Леонида Натапова, юморист заранее позаботился о ребенке и о своей жене Татьяне Брухуновой.
Пара назвала мальчика Ваганом в честь дедушки. Роды Татьяны Брухуновой прошли в Дубае в марте нынешнего года. По оценкам СМИ, мальчику после смерти Петросяна достанется около 300 миллионов рублей. Как заявил Леонид Натапов, возможности комика являются грандиозными.

До рождения сына у Евгения Петросяна была только одна наследница – дочь Викторина от первого брака. Когда юморист развелся с Еленой Степаненко, она неожиданно встала на сторону актрисы.

В браке с Еленой Степаненко Евгений Петросян купил в Сочи четыре квартиры. Все объекты недвижимости оцениваются в более чем 200 миллионов рублей. После развода квартиры были поделены пополам. Теперь Петросян намерен продать свою часть и купить новые апартаменты в центре города. Там стоимость жилья начинается от 40 миллионов рублей.

Сама же Степаненко не верит, что ее бывший муж является родным отцом маленькому Вагану. Она настаивает на проведении теста ДНК.



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