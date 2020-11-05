Мнение: Тест на рефлексию

05.11.2020, 20:55, Разное

Есть два критически плохих типа плохой рефлексии.

При первом человек отрицает свои чувства. Не может осознать того, что чувствует.

При втором человек отрицает себя. Не может осознать связи со своей фигурой.

Если человек психически здоров и умственно сохранен, у него есть связь сознания с чувствами, он может осознать самые простые свои физические потребности. У него есть связь сознания с его фигурой, то есть он осознает, что когда люди говорят о нем, речь идет о нем, и когда он смотрит в зеркало, он видит себя. Но это самый простой уровень. Его достаточно, чтобы не считаться инвалидом, но очень мало для успеха в социуме и для счастливой жизни.

Для успеха и счастья рефлексия должна быть очень хорошей.

То, что называется – кристально чистая рефлексия.

Это значит вы видите свои чувства без искажений, словно в прозрачное стекло, и видите через это стекло связь с собой.

Прежде всего надо выкинуть из головы заблуждение, что принятие своих чувств и честность по отношению к своим чувствам до сих пор связаны с детством.

Перекидывать ответственность за свою плохую рефлексию на родителей или на прошлое – это смещать локус контроля и окончательно терять связь с собой. Это во-первых.

Во-вторых, это ложное представление. Нет связи между честной рефлексией и отношением родителей. Как бы вас ни обожали родители, вы все равно будете отрицать свои чувства, если эти чувства не будут вписываться в вашу картину Идеального Себя, а вы привыкли считать себя лучшим. Чем более вы избалованы, изнежены и привыкли получать только любовь и восхищение, тем хуже будет у вас рефлексия. Но упрекать родителей за чрезмерную любовь еще более глупо и подло, чем за недостаточную. Ваша изнеженность и избалованность во взрослом возрасте никак не зависит от отношения родителей в детстве. Права на себя давным давно перешли от родителей к вам, они были целиком у родителей очень недолго. Первые месяцы после вашего рождения, а потом стали постепенно переходить к вам и давным давно находятся у вас, а вы продолжаете считать ответственными за вас других людей. Поэтому находитесь в яме.

Если вы пришли к психологу и этот психолог говорит вам, что ваши родители провинились, внушили вам чувство вины или какие-то страхи, разворачивайтесь и покидайте этого психолога. Этому психологу надо сначала разобраться со своими проекциями и повзрослеть.

Единственная причина плохой рефлексии – отсутствие скромности, инфантильное чувство грандиозности, то есть корона.

Вы хотите ощущать себя не такими, как вы есть, а намного лучше. И все, что не вписывается в эту картину, отрицаете в себе.

Хотеть стать лучше в будущем – нормально и даже хорошо. Надо всегда стремиться к развитию. Поэтому когда вы жалуетесь на родителей, которые ругали вас за то, что ваши результаты отстают, вы жалуетесь своей короне. Вы были ленивы и отставали, за это вас и ругали. Вас пытались мотивировать вкладывать больше энергии. И если вы хотели бы заткнуть рот всем, кто вам говорил об этом, хотите заставить всех называть вас лучшим по умолчанию, значит ваша корона закрывает небо.

Представьте себе, сколько нытиков сидит прямо сейчас в кабинетах психологов и жалуются им на то, что родители внушили чувство вины за несовершенство, и сколько психологов сочувственно кивают.

По сути клиенты жалуются, что их корону плохо кормили родители, не прибили к голове, что корона их теперь шатается, а психологи обещают научить кормить и прибивать эту корону самостоятельно. Не все психологи таковы, но многие, и не по злому умыслу, а по глупости. Они искренне пытаются помочь сделать рефлексию лучше, но не умеют.

Многие думают, что для принятия себя надо объявить себя совершенным.

Вдумайтесь в это: они отрицают себя из-за грандиозной планки, а им помогают поверить, что они соответствуют этой грандиозной планке.

То есть подавленная короной рефлексия освобождается через выращивание короны больше.

Второй популярный способ – осознать, что другие люди такие же, нелучшие, обычные, и среди всех – ты, такой Обычный, очень даже крутой.

Обесценить всех, уравнять, надеть одинаковые колпачки на всех и самых лучших, чтобы опять выиграла собственная корона.

И куда бы вы ни глянули, везде в популярной психологии будет танец вокруг короны.

А получить живую, честную, кристальную рефлексию можно только одним способом – сняв корону.

Рефлексия без короны – это принимать чувства такими, как они есть, не обманывая себя, и работать с причинами этих чувств, а не с самими чувствами.

С причинами чувств надо работать, а не с чувствами.

Не оценки к диктантам исправлять красной ручкой, а учиться писать без ошибок.

Не фотографии фотошопить, а прокачивать имидж.

Ни себя, ни других не обманывать, а честно принимать результаты и работать над их ростом.

Рефлексия – опора самооценки, поэтому корона в первую очередь ломает рефлексию, чтобы не мешала.

И дальше получается то, что у вчерашних авторов.

Совершают поступки, опираясь на воображаемые чувства или их отсутствие, а потом не знают, как разгребать последствия.

Тяготилась отношениями, была всем недовольна, выгоняла парня в пять утра, заблокировала его со смехом и отказалась выслушать, а потом год лежит пластом, думает о самоубийстве и бегает по психиатрам, чтобы ей выписали препарат, забивающие рефлексию. Алкоголь хорошо глушит еще, многие алкоголем пользуются, чтобы забить свои чувства. Получают разрушенную жизнь.

Тяготилась отношениями, смотрела на мужа сверху, хотела развестись, нашла любовника, а когда муж решил уйти, осознала его большую значимость и свою большую ошибку.

Тяготилась частыми встречами, не хотела близости якобы, а потом внезапно для себя вдруг стала просить взять ее замуж, получила отказ, попрощалась, несколько раз признавшись в любви, а теперь чувствует себя раздавленной и плачет.

Во всех этих историях чувства словно предают этих женщин. Эти чувства сначала прячутся от них, потом внезапно обрушиваются и женщины начинают страдать или даже помирать. Очень многие люди не могут отрефлексировать значимость партнеров в отношениях, ведут себя кисло, невежливо, иногда откровенно косячат, а потом сожалеют или бегают за ними, вызывая у остывших партнеров раздражение.

Чувства людей с плохой рефлексией предают во всех ситуациях жизни. В других ресурсах тоже.

Они занимаются работой и им неохота, нет интереса, нет стимула, а когда их хотят уволить, у них горе и ужас, оказывается, что работа им была очень дорога. Но почему же не было энергии на нее? Почему не было мотивации?

Хочется похудеть, привести себя в форму, но нет энергии на это, зато есть мотивация много есть и лежать. Это тоже плохая рефлексия. Цель остается умозрительной, теоретической, а чувственной связи с этой целью нет, нет энергии на ее воплощение. Есть привычка хотеть и чувствовать разное.

При хорошей рефлексии вы решили что-то и ощутили стимул, чувственный, эмоциональный. Король и Королева вместе. Нет между ними дефолта, нет постоянного конфликта и партизанской войны.

Вот чем ценна хорошая рефлексия. Ваше сознание и ваш энергетический банк связаны, дружны, солидарны. Поэтому если вы хотите, то делаете. Эта связь обеспечивает вам очень хорошее снабжение энергией, вы слышите свое тело, а тело слышит вас, у вас нет такого, что голова отдельно, а силы ваши сами собой утекают в другую сторону.

Иначе вы – тело без головы или голова без тела.

И вы ни в чем не можете понадеяться на себя, и вы уже любое решение боитесь принимать, потому что решите и тут же пожалеете, ведь так было уже сто раз. И метаниями своими вы окончательно себя истощаете и раздражаете всех вокруг.

Вот на кого похож человек с плохой рефлексией.

Чтобы в учебном формате найти изъяны в своей рефлексии, нужен какой-то тестовый материал.

Например.

Три героя из ФС: Казанова, Печорин и КСЖ – тесты на блоки вашей рефлексии.

По антипатии к этим героям можно выяснить, чего вы не хотите видеть в себе.

Два уровня блоков бывает, один мы условно называем БП (белое пальто), другой ЗВ (зеленый виноград).

Зеленый виноград – это простое обесценивание (я мог бы так, но мне не нужно), белое пальто – сложное обесценивание (мне это противно).

Три мужских героя – три типа нерыб. Три типа – это три вида потока, разное строение русла спонтанности. Вот почему вы можете обнаружить свой собственный блок. Он будет в том месте, где поток героя вызывает у вас ступор.

Гиперконтролирующих людей может раздражать Казанова.

Если вы Штурманы, привыкшие грузить всех вокруг, часто киснете, хотите все наперед запланировать и предвидеть, беситесь из-за неизвестности, негодуете от ситуации неопределенности и подвешенности, плохо распределяете свои силы, часто истощаетесь и впадаете в депрессивное состояние, не чувствуете вкуса жизни, то и дело надрываетесь и истерите, это значит, что ваш поток имеет множество порогов, порог на пороге, плотина на плотина, и Казанова вам может казаться пустым и бессмысленным персонажем.

За пустоту вы принимаете все то, что не соответствует вашему занудному, саркастическому и тягостному представлению о жизни. Вы считаете свое представление единственно нормальным и отказываетесь смотреть на жизнь иначе. Вам может быть даже страшно меняться, вы боитесь, что утратите главную опору, но принимаете за опору своего Штурмана.

Будьте осторожны с таким отношением к жизни. Ваши ресурсы транса и здоровья под угрозой.

Вам нужно срочно восстанавливать связь со своей спонтанностью, иногда это называют внутренним ребенком, хотя это глуповатое название и этим словом называют много чего еще. Освободите Ид из-под давящего гнета вашего амбициозного Супер-Эго. Но сделать это можно только одни путем, снять корону, которая хочет видеть в вас главного прямо сейчас. Попробуйте стать для начала просто живым.

Гиперэмоциональных людей может раздражать Печорин.

Если ваше решето трудно заткнуть, если своими импульсами и эмоциями вы почти не управляете, если вы вечно хотите говорить о себе, делиться переживаниями, если вас уносит, если ваша Выскочка велика, Печорин будет казаться вам слишком холодным, надменным и даже фальшивым.

Вам нужно понять, что ваша планка искренности и близости намного выше нормы, как у пищевых аддиктов сытость наступает после пятого батона с колбасой, а нормальная порция кажется им скупой и скудной, так и вам нормальная эмоциональность кажется слишком холодной, а нормальная открытость отчужденной.

Шкала нормы имеет разброс от и до, но ваше от опережает нормальное до. Вы уверены, что ваша близость – это золото, поэтому так щедро награждаете ею всех. На самом деле вы обычное Сокровище, которое быстро всех утомляет. Потом вы наказываете всех отморозкой, сидите обиженный и дальше опять заливаете своими эмоциями. Вам при этом может казаться, что вы сдержанны. Потому что вам хотелось бы быть еще более открытым.

Иначе вы могли бы увидеть обаяние Печорина. Оно довольно яркое, хотя и своеобразное.

Вообще, друзья, способность увидеть обаяние нерыб в классике литературы, в кино, в письмах, в рыбацких историях – это уже хороший прогноз. А неспособность – прогноз очень плохой.

Гиперответственных людей может раздражать КСЖ.

Если вы привыкли отвечать за других, даже тех, кто от вас никак не зависит, если вы испытываете чувство вины за все беды, которые происходят с другими без вашего участия, но и свои беды тоже возлагаете на других, если вы стремитесь к слиянию, остро реагируете на любое неравенство, презираете иерархию, вам не нравятся гендерные рамки и вообще вы не любите рамки, а хотели бы сплошного единства, в котором ваши хочу будут воплощаться как-то сами собой, КСЖ вас может просто бесить.

Это может быть страх перед чужой силой и неготовность признать конкуренцию.

Наверняка у вас есть Училка и Ученица, может быть большая Оправдашка, и от других вы ждете, что они иногда будут вашими заботливыми учителями, а иногда благодарными ученицами. Мысль о том, что жизнь это борьба, вызывает в вас страх и неприятие. Ваши любимая корона – это корона равенства, и не важно какой у вас пол. Женщины, не видящие шарма КСЖ, носят корону равенства такого же размера, как и мужчины отрицающие его шарм.

Симпатия к героям тоже является тестом.

Это я по ходу обсуждения расскажу.

Пока проанализируйте свои симпатии и антипатии к трем героям. И попробуйте отрефлексировать, в каком месте ступор и почему.

Только вы должны учесть, что писать “да, мою корону бомбит, но не знаю, почему((((” это типичное вранье. Когда вы рефлексируете, что бомбит, вы и повод рефлексируете тоже.

И еще учтите главное. Когда вы пишете, какие вы плохие и глупые, это тоже очень плохая рефлексия. Это значит, что вы не осознаете свою связь с собой, свою ответственность за то, какие вы. Вам кажется, что другие должны что-то делать с вашей глупостью, как будто им это больше надо.

Вы похожи на продавца на рынке, который стоит с лотком яблок и сокрушается вслух, какие они неказистые у него, убогие, да гнилые.

Когда вы публично пишете о себе – вы тоже на рынке. В месте социальной конкуренции. Никто за вас ваши яблоки не вырастит и не продаст, никому это кроме вас не нужно, поэтому не описывайте в красках, какие они у вас гнилые. Все и так видят, какие они.

Описывайте, как делаете и будете делать их лучше. Только это может быть полезно вам и другим.