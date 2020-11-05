 

Independent – протестующие жгут флаги США в ожидании окончательных результатов президентских выборов

05.11.2020, 20:50, Новости дня

В минувший вторник и утром в среду Портленде и Вашингтоне были замечены протестующие, поджигающие флаги США, пишет The Independent. Как отмечает издание, в американской столице собрались сотни демонстрантов: впрочем, опасения массовых митингов и демонстраций пока не оправдались.


Reuters

В ходе постепенного появления результатов президентских выборов в США, протестующие минимум в двух штатах были замечены за поджиганием американских флагов, пишет The Independent.

Как пишет издание, утром в среду группа демонстрантов сжигала флаг в городе Портленд, штата Орегон. А в Вашингтоне протестующие сожгли американское знамя вечером во вторник, находясь всего в двух кварталах от Белого дома. The Independent сообщает, что в столице США собрались сотни демонстрантов — их митинги продолжались до утра среды. Между протестующими и полицией произошла минимум одна стычка, закончившаяся задержанием одного из участников митинга, отмечает издание.

The Independent напоминает, что в дни, предшествовавшие президентским выборам, во многих штатах начали подготовку к возможным массовым демонстрациям. В частности, в Вашингтоне полиция создала защитный периметр вокруг Белого дома. Многие предприятия и магазины в Вашингтоне и Нью-Йорке баррикадировали окна. Тем не менее, на данный момент крупных демонстраций в США пока не было. 



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