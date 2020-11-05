Le Figaro – «сердце всей партии» — Си Цзиньпин планирует остаться во главе Китая до 2035 года

05.11.2020, 20:50, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит для себя возможность остаться у руля страны на третий и четвёртый срок, анализирует Le Figaro итоги прошедшего недавно пленума компартии Китая, на котором его назвали «сердцем всей партии». Лидер КНР сделал приоритетными задачами восстановление экономики страны после пандемии и усиление армии, однако для их реализации ему придётся на время сдерживать разгорающийся конфликт с США.



Reuters

Пока коммунистический Китай восстанавливается от эпидемии COVID-19, всё ещё терзающей западные страны, президент Си Цзиньпин собирается остаться у руля самой густонаселённой страны до 2035 года, пишет Le Figaro. Лидер КНР хочет реализовать свой амбициозный план по завершению экономического возрождения страны и подготовке Народно-освободительной армии к победам в «войнах».

На фоне «международной обстановки с беспрецедентными угрозами» последнее заседание коммунистической партии, которое состоялось в Пекине на прошлой неделе, прошло в обстановке полной секретности и длилось четыре дня. На нём определили основные задачи следующей пятилетки, которая открывает «важные» 15 лет, за которые Китай должен превратиться в развитое государство. Не приводя никаких точных цифр, государственная газета Global Times пишет, что перед страной поставлена задача вдвое увеличить объём экономики.

Как напоминает издание, 10 лет назад на традиционном осеннем пленуме членов Центрального комитета Комартии обрисовался портрет Си Цзиньпина, которому предложили сменить президента Ху Цзиньтао после биржевого краха 2008 года, демонстрирующего промахи Запада. Однако в 2020 году нет никакого намёка на возможного преемника, а самый авторитарный после Мао лидер КНР вполне ожидаемо движется по направлению к третьему мандату, чтобы по крайней мере до 2027 года остаться руководителем государства. На это указывает официальное сообщение по итогам заседания, опубликованное 30 октября, в котором «товарищ Си Цзиньпин» называется «сердцем всей партии», который снова доказал, что благодаря его лидерству Китай «обязательно преодолеет все будущие трудности, чтобы ещё активнее продвигать социализм с китайской спецификой».

Такая риторика, по утверждению французской газеты, говорит об усилившемся господстве «красного принца», который хвалится своей «победой» в «патриотической войне против демонического вируса» и запустил новую чистку в партийном аппарате, готовясь к съезду 2022 года. Она открывает возможность для царствования Си Цзиньпина до 2035 года, когда по более оптимистичным прогнозам удастся построить развитый Китай. К тому времени ему будет 82 года, однако возраст не помеха: Дэн Сяопин продолжал в тени дёргать за ниточки Политбюро вплоть до своей смерти в 92 года. Кроме того, принятые в 2018 году своевременные изменения в конституции дают «дядюшке Си» возможность оставаться пожизненным руководителем, пока он способен подавлять оппозицию в партии. Независимый политолог У Цян из Пекина считает, что этот пленум стал «программой для третьего и четвёртого мандата Си» и «предлагает долгосрочные перспективы для возможности остаться у власти», сделав ставку на экономический национализм с самообеспечением в технологическом секторе, а также повышение продаж в промышленности и военной сфере.

Активное возобновление производственной деятельности осенью позволит Китаю стать единственной страной без рецессии в этом году, однако в высших кругах ощущается беспокойство: несмотря на призывные лозунги, открытие ресторанов и магазинов, возобновление экспорта, показатели не поднялись на докарантинный уровень, а слабый спрос из Европы и США омрачает прогнозы. По словам У Цяна, лидер КНР «должен во что бы то ни стало избежать экономического кризиса, чтобы сохранить свою власть». Ситуация осложняется тяжёлыми последствиями пандемии, которые наслаиваются на структурное замедление последних лет — это подпитывает беспокойство среднего класса, растревоженного из-за роста напряжённости с США.

В такой непростой ситуации Си Цзиньпин делает ставку на национализм и мобилизует массы, в перспективе предполагая вступить в безжалостный стратегический конфликт с Америкой вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома. Но за этой риторикой силы и её демонстрацией в Тайване режим беспокоится об опасностях открытого конфликта с ведущей мировой державой, о чём свидетельствует видеозапись редкого разговора 29 октября высокопоставленных чиновников Пентагона о предотвращении кризиса в Южно-Китайском море. Под натиском Вашингтона Пекин громогласно предостерегает от провокаций, однако опасается дипломатического конфликта, который может подорвать восстановление страны.

Китаю необходима передышка, чтобы закончить восстановление экономики и модернизацию армии — приоритетность этих направлений подтвердил пленум, пишет в заключение Le Figaro. Для Си Цзиньпина это станет рискованным упражнением в эквилибризме: он заставил рабочий класс поверить в мечту о восстановлении экономики благодаря патриотической пропаганде и не может проявить слабость перед Вашингтоном, но должен предотвратить преждевременный конфликт, который грозит подорвать его долгосрочные задачи. Президент КНР считает, что ответом станет новый «Великий поход» по следам Мао, который перегруппировал силы в центре страны в разгар гражданской войны, чтобы спустя десятилетие наконец победить узурпатора Чан Кайши.