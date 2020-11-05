 

Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета

05.11.2020, 20:43, Разное

Финансовый аналитик Елена Крылова рассказала о главных правилах экономии семейного бюджета. В первую очередь, эксперт рекомендует внимательнее следить за тратами.

По словам Крыловой, зачастую люди срываются на “эмоциональные” и спонтанные покупки, такие как перекусы по дороги домой и приобретение товара из-за красивой упаковки. Кроме того, специалист советует не обращать внимания на рекламу и не посещать магазины без определенного перечня продукции, которую необходимо купить, передает телеканал “Царьград”,



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / “Встретились две Шапочки”: Яна Поплавская показала маленькую экранную “наследницу”

02.11 / Посидели в чатике – Личное мнение

08.10 / Назван ТОП-5 наиболее доходных машин АвтоВАЗа

08.10 / Анна Нахапетова поразила пользователей Сети детским фото, на котором она очень похожа на мать Веру Глаголеву

15.09 / “Кинотавр-2020”: первый выход в свет Екатерины Варнавы и Александра Молочникова, две премьеры и другие детали четвертого дня фестиваля

30.10 / Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

03.10 / Диетолог Инна Кононенко объяснила желание съесть сладкое после еды

12.08 / Ученые: Спокойствие считается лучшим способом избавления от седины

02.11 / В Великобритании начали производить алмазы из воздуха

25.08 / Выходку Лукашенко с автоматом назвали спасением угасающего протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска