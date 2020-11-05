Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета

05.11.2020, 20:43, Разное

Финансовый аналитик Елена Крылова рассказала о главных правилах экономии семейного бюджета. В первую очередь, эксперт рекомендует внимательнее следить за тратами.

По словам Крыловой, зачастую люди срываются на “эмоциональные” и спонтанные покупки, такие как перекусы по дороги домой и приобретение товара из-за красивой упаковки. Кроме того, специалист советует не обращать внимания на рекламу и не посещать магазины без определенного перечня продукции, которую необходимо купить, передает телеканал “Царьград”,