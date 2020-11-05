Доктор Проценко: Пандемия в РФ может закончиться к июню 2021 года

05.11.2020, 20:35, Новости дня

Главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, когда может завершиться пандемия коронавируса.

«Очень надеюсь, что в июне месяце. А может быть еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем», – сказал он в интервью Антону Красовскому для проекта RT «Эпидемия».

Он пояснил, что окончание пандемии зависит от нескольких условий. По прогнозу Проценко, третья волна коронавируса может начаться в марте и закончиться к в начале лета. Если к этому времени будет эффективная вакцина, то пандемия может завершиться.

Проценко отметил, что создание вакцины – сложный процесс. Кроме того, ее необходимо произвести в достаточном количестве.

Ранее главврач Коммунарки говорил, что россияне в целом стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.