 

Штаб Трампа объявил об иске против Невады за мошенничество при подсчете голосов

05.11.2020, 20:35, Новости дня

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, объявил о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов.

«В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде», – сообщил Гренелл, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Сам Трамп сообщил о намерении подать иски против властей всех штатов, где в недавнем времени в ходе подсчета голосов на президентских выборах начал лидировать его соперник Джозеф Байден.

«Нами будут поданы иски против всех штатов, где в недавнем времени начал лидировать Байден, за фальсификацию результатов голосования и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств – просто проверьте СМИ», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться. Избирательный штаб Трампа уже подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, а также в Пенсильвании и Мичигане. Представители республиканца также заявляли, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Тем временем в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. На фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам США прокатилась волна протестов.



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