В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ “Поезд победы”

05.11.2020, 20:23, Разное

“Поезд Победы” прибыл в город-герой 5 ноября. Его встретила зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова, которая передала организаторам приветственные слова губернатора региона Алексея Дюмина.

В своем послании Дюмин отметил важность сохранения памяти о подвиге предков в умах молодёжи. По его словам, уникальный передвижной музей поможет молодым тулякам “прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы”.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина также поблагодарила организаторов за их уникальный проект. Она отметила глубину экспозиций и высоко оценила примененные в нем технические решения. Рыбкина добавила, что “Поезд Победы” вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Благодаря уникальным технологиям посетители музея могут не просто посмотреть, но и полностью погрузиться в то или иное событие. В каждом вагоне – инсталляции на определенную тему, к примеру – довоенный Ленинград или подготовка к наступательной операции “Багратион”.

Организаторами акции являются Министерство науки и высшего образования России и ОАО “Российские железные дороги”. А создали её члены историко-художественной группы из Санкт-Петербурга “Невский баталист”,

В Туле “Поезд Победы” пробудет до 6 ноября включительно. Затем он отправится в Курск, а после – уедет покорять Крым: его увидят в Керчи, Феодосии и Севастополе.