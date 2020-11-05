Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех

05.11.2020, 20:23, Разное

Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал повышение температуры тела самым распространенным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19. Она встречается у 90% больных.

По словам Авдеева, при коронавирусе температура поднимается до 37,5 градуса. При этом даже обычный кашель у пациентов наблюдается гораздо реже – менее чем у 50% заразившихся. С одышкой сталкивается менее трети (30%) пациентов, а головная боль возникает лишь у каждого пятого больного, сообщает телеканал “Царьград”.