 

Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех

05.11.2020, 20:23, Разное

Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал повышение температуры тела самым распространенным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19. Она встречается у 90% больных.

По словам Авдеева, при коронавирусе температура поднимается до 37,5 градуса. При этом даже обычный кашель у пациентов наблюдается гораздо реже – менее чем у 50% заразившихся. С одышкой сталкивается менее трети (30%) пациентов, а головная боль возникает лишь у каждого пятого больного, сообщает телеканал “Царьград”.



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