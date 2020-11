Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

05.11.2020, 20:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где выигрывает кандидат о Демократической партии Джо Байден.

“Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, в соответствии с законодательством о мошенничестве с избирателями и подтасовке выборов на уровне штата”, – написал Трамп в своем Twitter.

Он уверяет, что есть “множество доказательств” нарушений.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Twitter, в свою очередь, пометил сообщение президента: “Спорный контент, который может вводить в заблуждение”.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

