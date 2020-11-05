Шустер: Чтобы соперничать с РФ в информационном поле, миллиарды не нужны. Давайте для начала сделаем хорошее радио

05.11.2020, 20:20, Новости дня

Чтобы влиять на мнение жителей оккупированных районов Донбасса, Украине для начала нужно создать хорошую радиостанцию, которая будет вещать в ОРДЛО. Такое мнение в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

“Миллиарды не нужны. Я не знаю, сколько потрачено на этот канал, который якобы вещает на Донбасс, что абсолютная фикция. “Дім”/”Дом”? Как он там называется? Что туда идет? Сколько денег туда идет? Откуда эти деньги? Мы не знаем. На Первый национальный канал, который вообще смотрят ровно его создатели, да и то я даже не уверен, что все. Сколько там? 2 млрд грн. Я не знаю, сколько они туда потратили. Но не меньше. О чем мы говорим? Так мы говорим: надо делать канал на Донбасс. Ребята, давайте для начала сделаем хорошую радиостанцию. Это легче. В машинах можно слушать, дома можно слушать. Совсем иначе проходит сигнал, совсем другие затраты. Они минимальные. Но давайте хоть сделаем настоящую, хорошую, человеческую, украинскую радиостанцию, которая будет вещать туда”, – подчеркнул Шустер.

По его словам, жители ОРДЛО прежде всего нуждаются в информации о самих себе.

“И главное – вот в чем была суть “Радио Свобода”? Что великие россияне или советские – как хотим назвать – писатели, композиторы, художники, политики – все они в этом участвовали. И эти люди – у них реально было влияние на мозги. Говорили: “Что, у нас нет среди всех, кто оттуда уехал, нет людей, которые обладают доверием, харизмой и могут говорить с этим населением?” Есть. И рассказать им то, чего они не знают. Они же не знают, что происходит в карцерах, они не знают, что происходит в погребах, они не знают, кого когда захватывают. Они не знают, что происходит с людьми, которые, не дай бог, скажут что-то против вот этих вот… людей, которые там у власти. Там же ничего не известно. Давайте им дадим информацию о них самих для начала. И давайте пытаться с ними обсуждать”, – сказал Шустер.

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В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV экс-министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планировалось, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

27 февраля “Детектор медиа” сообщил, что новый вещатель получил название “Дім”/”Дом” с двуязычным логотипом.

2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название “Дом” для телеканала и переоформил для него лицензию. Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube