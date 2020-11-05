Коронавирус не вызывает пневмонию – врач-инфекционист

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05.11.2020, 20:20, Новости дня

Коронавирус не является причиной возникновения пневмонии. Об этом в эфире “Громадського радіо” сказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

“Пневмонии при COVID-19 нет, это фейк, миф. Вирус SARS-CoV-2 не вызывает пневмонию. Если бы он вызывал пневмонию у большинства пациентов, то у нас уже были бы десятки миллионов погибших”, – отметил Жигарев.

По его словам, о пневмонии при COVID-19 говорят потому, что так проще объяснять пациентам, какое у них заболевание.

“Все, не только врачи, знают, что такое пневмония. Но на самом деле коронавирус вызывает определенные патологические изменения, которые не всегда соответствуют определению “пневмония”. Часто это иммунопатологический процесс, то есть убивает не вирус, а неадекватная реакция нашего иммунитета”, – уточнил врач.

Он также добавил, что в качестве осложнения от COVID-19 может “присоединяться” бактериальная пневмония.

“Это уже типичная бактериальная пневмония, которая иногда возникает у пациентов с COVID-19. Ее лечат антибиотиками, как и любую другую бактериальную пневмонию”, – сказал Жигарев.

5 ноября в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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