Канье Уэст набрал 60 тыс. голосов на выборах президента США

05.11.2020, 20:20, Новости дня

На выборах президента США из около 160 млн американцев, которые приняли участие в выборах только 60 тыс. граждан проголосовали за Канье Уэста. Об этом сообщает The Hill.

Некоторые опросы показывали, что его поддерживают около 2% населения, отмечает издание.

Уэст намекнул, что несмотря на результаты, он планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.

4 ноября музыкант разместил свое фото в профиле на фоне карты выборов сопроводив подписью “Kanye 2024”, вероятно, предполагая участие в будущей президентской гонке.

KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t

— ye (@kanyewest) November 4, 2020

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля. Накануне американский таблоид TMZ писал, что музыкант передумал участвовать в избирательной кампании.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт. Позже он зарегистрировался в штате Луизиана.

Уэст заявлял, что предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента.

Журнал People со ссылкой на источники писал, что решение Уэста баллотироваться на пост президента США является следствием биполярного расстройства.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет

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