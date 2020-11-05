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05.11.2020, 20:20, Новости дня

В Херсоне пройдет второй тур выборов мэра. Об этом сообщило Общественное со ссылкой на данные территориального избиркома 5 ноября.

Во второй тур выходят нардеп от группы “За будущее” Игорь Колыхаев, который был выдвинут партией “Нам здесь жить!” (30,75%) и Владимир Сальдо от “Блока Владимира Сальдо (17,09%).

Всего в выборах участвовало 17 кандидатов. Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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