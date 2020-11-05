Мнение: В Нью-Йорке вспомнили Молдову…

05.11.2020, 20:15, Разное

Кто бы мог подумать, что весть о неразумных действиях сотрудников авиакомпании Air Moldova в Домодедово доберется и до США.

Комитет защиты журналистов (CPJ) , международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов, обратился к молдавским властям, выступив с официальным заявлением:

«Власти Молдовы должны немедленно расследовать инцидент, в результате которого корреспонденту «Новой газеты» Иреку Муртазину 31 октября не позволили сесть на рейс Air Moldova. Журналисту должны были обеспечить право на въезд в Молдову и дать возможность свободно освещать президентские выборы в стране…» (отсюда).

Задумался, есть ли смысл снова пробовать вылететь в Кишинев, на второй тур президентских выборов? Или после сенсационных итогов первого тура, 15 ноября ничего интересного в Молдове не произойдет?