Мнение: Дополнительные гарантии

05.11.2020, 20:00, Разное

История про законопроект о дополнительных гарантиях неприкосновенности бывшему президенту вызывает искреннее недоумение. То есть, понятно, что нынешний закон, который воспрещает преследовать президента за любые решения и действия в период исполнения им своих полномочий, и без того охватывает огромный кусок жизни нашего храброго главнокомандующего. Правда, остаются скелеты в шкафу – в том числе и художества в Петербурге в девяностые годы, за которые Путина чуть не догнало возбужденное уголовное дело, но его в ходе перемещения фигуранта в Москву благополучно развалили и похоронили. В смысле дело. Кроме того, срок прошел большой, преследовать сейчас его за прошлое просто не получится – сроки давности и все такое. Конечно, то, что банда тогдашнего демократического мэра творила с петербуржцами, можно попытаться назвать геноцидом и отменить все сроки давности, но скорее всего, такую сложную комбинацию никто затевать не станет. В общем, для чего эти дополнения, сказать сложно.

Однако главное не в этом. Главное в том, что если в стране к власти придут люди, твердо решившие изменить тот бандитский уклад, который сегодня и определяет всю российскую политику, экономику и вообще действительность, то законы, принятые бандитами, их точно не остановят. Хотя бы потому, что нынешнее законодательство, заточенное на ограбление страны кучкой приближенных к президенту нуворишей, в любом случае придется менять. Принятую на пеньках и со всеми возможными нарушениями конституцию все равно придется отменять и инициировать принятие новой. В правовом поле в таком случае шансов у воров и бандитов все равно не будет.

В неправовом – так тем более. Расстрельную команду, поставившую к стенке Чаушеску или тех боевиков, которые вытащили из канализации Каддафи, меньше всего интересовали правовые гарантии их неприкосновенности. Революционный суд всегда короток и однозначен. А то, что Путин прямым ходом ведет страну к такому сценарию, сложно отрицать. Нельзя бесконечно лгать и обворовывать страну и народ. В какой-то момент наступает конец.

В общем, закон о дополнительных гарантиях – непонятно о чем и главное – зачем. Если режим воров и бандитов будет существовать и далее, то трогать Путина так и так не будут. Не по понятиям. В остальных случаях никакого значения все эти бумажки иметь не будут.