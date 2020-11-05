Загрязненный воздух увеличивает риск смерти от COVID-19

05.11.2020, 19:15, Разное



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У людей, которые проживают в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, риск смерти от COVID-19 значительно выше, чем у тех, кто живет в более благополучных районах. Это показало исследование, которое опубликовано в Science Advances.

В новом исследовании ученые из Гарвардского университета выяснили, что увеличение количества мелких частиц (PM 2,5) в кубометре воздуха на каждый микрограмм связано с увеличением смертности от COVID-19 на 11%. Ученые считают, что именно длительное воздействие загрязненного воздуха увеличивает риск смерти. По их мнению, эти данные показывают, что грязный воздух – фактор риска, аналогичный курению.

Ученые проанализировали смертность от коронавирусной инфекции в 3089 провинциях США с начала пандемии по середину июня. Они сопоставили ее с уровнями загрязнения воздуха в этих провинциях с 2000 по 2016 год. Были учтены 20 других факторов риска смерти при COVID-19, включая возраст, курение, уровень достатка и другие.

Результаты долгосрочного воздействия грязного воздуха на организм названы необратимыми. Но ученые считают, их новые данные могут быть полезны в ежедневной медицинской практике. Они считают, что людям, которые живут в районах с грязным воздухом, целесообразно выделять койки в стационаре и реанимации в порядке приоритета. Усилия по очистке воздуха могут привести к снижению смертности от COVID-19 через несколько лет, пишут авторы.

Ранее некоторые исследования уже поднимали вопрос о связи загрязнения воздуха с риском смерти от COVID-19. Однако в предыдущих работах ученые не учитывали многие другие факторы, которые могли приводить к такому эффекту (например, плотность населения).