 

Юлия Савичева дала советы поклонникам, как справиться с осенней хандрой

05.11.2020, 18:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Савичева ответила на вопросы поклонников и отметила, что многих интересовали способы борьбы с осенней хандрой. Певица решила осветить эту тему дополнительно, поэтому написала для фолловеров новый пост.
Юлия Савичева поделилась несколькими лайфхаками и призвала подписчиков рассказать о своих методах борьбы с депрессией в холодное время года. Артистка призналась, что также подвержена осенней хандре. Ее раздражает, что дни становятся короткими и сложно успеть все, что задумала. Кроме этого, «выбивает из колеи» ситуация с пандемией, из-за которой исполнительница не может быть рядом со своей дочерью.

По словам Юлии Савичевой, самое верное лекарство от депрессии – это работа. Она старается полностью погрузиться в творческий процесс и активно заниматься своим любимым делом. Также она советует создать плейлист с хорошей музыкой и слушать его под чашечку кофе. Юлия Савичева отметила, что в этот период необходимо хвалить себя за любые мелочи и программировать сознание на позитив. Нужно баловать своего «внутреннего ребенка», позволять себе иногда «подурачиться».

Подписчики поблагодарили артистку за советы и добавили, что прилив бодрости также можно получить с помощью зарядки, прогулки и употребления цитрусовых.

Как отметило издание Newinform, выпускница «Фабрики звезд-2» ранее пояснила фолловерам о собственных страхах. Оказалось, что Юлия Савичева до рождения дочери боялась темноты. Однако ей удалось побороть этот страх – и теперь артистка даже не оставляет включенным ночник.



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