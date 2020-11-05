 

Симона Юнусова видит во внучке Алисе копию рэпера Тимати

05.11.2020, 18:53, Разное

Симона Юнусова часто делится с поклонниками успехами своей шестилетней внучки. Недавно она опубликовала видео с рассказом девочки о ее навыках в серфинге, а сама бабушка заявила, что Алиса – просто копия рэпера Тимати.
Тимур Юнусов отдыхает сейчас с 60-летней матерью и дочкой на Мальдивах. Оказалось, что Алиса еще с ранних лет начала осваивать со звездным отцом доску для серфинга. Даже в Москве девочка не оставляет своего хобби и посещает тренировочные залы. Дочь музыканта призналась на видео, что ей не страшна падения. Однако океанские воды немного наводят на нее страх. По словам Алисы, она побоялась большой волны, хотя почти проехалась на ней.

Бабушка спросила, какая была волна, а девочка заявила, что высотой «с шестиметровое дерево», растущее рядом с ними. А глубина, по ее словам, – «как 16 пап».

Как отмечает издание «Teleprogramma», Симону Юнусову рассмешил этот ответ, и она написала, что Алису и рэпера Тимати следует отправить на программу «Точь-в-точь!».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Ученые нашли связь между болезнями десен и раком

29.07 / Научный сотрудник МГУ Александр Ильин объяснил, зачем человечеству колонизация Луны

03.07 / Скандалы: «Женатый холостяк»

29.07 / Пока Фургал сидит, его империя поджигает Хабаровский край

02.10 / В Москве работодателей обязали перевести на «удаленку» не менее 30% персонала

24.08 / Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

11.10 / В мире: Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

22.09 / Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных

09.08 / «Я рыдала» – Елена Захарова рассказала, как утратила половину волос

02.09 / Дерзкая колхозница: попутала постель и школу – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска