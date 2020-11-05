Симона Юнусова видит во внучке Алисе копию рэпера Тимати

05.11.2020, 18:53, Разное

Симона Юнусова часто делится с поклонниками успехами своей шестилетней внучки. Недавно она опубликовала видео с рассказом девочки о ее навыках в серфинге, а сама бабушка заявила, что Алиса – просто копия рэпера Тимати.

Тимур Юнусов отдыхает сейчас с 60-летней матерью и дочкой на Мальдивах. Оказалось, что Алиса еще с ранних лет начала осваивать со звездным отцом доску для серфинга. Даже в Москве девочка не оставляет своего хобби и посещает тренировочные залы. Дочь музыканта призналась на видео, что ей не страшна падения. Однако океанские воды немного наводят на нее страх. По словам Алисы, она побоялась большой волны, хотя почти проехалась на ней.

Бабушка спросила, какая была волна, а девочка заявила, что высотой «с шестиметровое дерево», растущее рядом с ними. А глубина, по ее словам, – «как 16 пап».

Как отмечает издание «Teleprogramma», Симону Юнусову рассмешил этот ответ, и она написала, что Алису и рэпера Тимати следует отправить на программу «Точь-в-точь!».