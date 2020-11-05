 

Анастасия Волочкова объяснила отказ от ношения маски

05.11.2020, 18:53, Разное

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова в рамках интервью объяснила, почему не носит защитную маску. По ее словам, эти средства наносят здоровью еще больше вреда.
Сама же Анастасия Волчокова является обладательницей маски со стразами и инициалами. Однако она не надевает ее, чтобы еще больше не привлекать внимание к своей персоне. По словам танцовщицы, маска представляет собой огромный рассадник инфекций, которыми дышит человек.

Волочкова предположила, что введенные меры предосторожности – так называемая «политическая игра», от которой сильно страдают люди. Последние хотят просто радоваться жизни и быть счастливыми. Балерина не представляет зрителей на своих спектаклях в масках и перчатках.

Пандемия коронавируса очень сильно сказывается на тех людях, кто нуждается в постоянной физической нагрузке. Тренировки Волочкова посещает в своем же поселке, там есть зал для поддержания формы.

Несмотря на действие ряда ограничений, балерина продолжает радовать своих поклонников. Недавно она выступила в рамках спектакля «Балерина в Зазеркалье цирка», который состоялся в Красногорске. Входные билеты на шоу были бесплатными. Благотворительностью знаменитость занимается более 18 лет. Волочкова считает, что сейчас тем более нельзя брать с людей деньги на билеты, поскольку многие оказались в трудной экономической ситуации.



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