Times – мошенники в погонах — британская армия теряет миллионы из-за афер личного состава

05.11.2020, 18:45, Новости дня

В результате махинаций офицеров и солдат Минобороны Великобритании ежегодно недосчитывается £60 млн. С таким предупреждением выступила главы военной полиции Вивьен Бак. По её словам, эти мошенничества не только подрывают престиж и дисциплину вооружённых сил, но и в отдельных случаях представляют прямую угрозу безопасности страны, пишет The Times.



Reuters

Мошенничество, совершаемое личным составом вооружённых сил, обходится Министерству обороны Великобритании в сумму £60 миллионов в год. Такую неутешительную информацию опубликовала глава военной полиции бригадир Вивьен Бак, пишет The Times.

Бак призвала солдат быть начеку и обращать внимание на попытки их коллег «обмануть систему». Военнослужащим было приказано использовать конфиденциальные горячие линии, чтобы сообщать о предполагаемых правонарушениях.

Бригадир поделилась своими опасениями на страницах официального армейского журнала Soldier, заявив, что незаконные махинации приводят к сокращению средств, выделяемых на оборудование, инфраструктуру и обучение, и подрывают доверие и дисциплину.

По её словам, мошенничество также наносит ущерб репутации вооружённых сил и представляет угрозу безопасности страны. Особенно в тех случаях, когда секретное оборудование перепродаётся, а затем попадает в руки враждебных стран или опасных преступных группировок.

Один из наиболее распространённых видов мошенничества в британской армии — злоупотребление служебным положением, при котором личный состав занимается недостоверным учётом денежных средств или запасов. Подобные преступления часто приводят к серьёзным финансовым потерям, так как обычно они происходят в течение длительного периода

и часто обнаруживаются, только когда злоумышленники переходят на новую работу.

Также распространены случаи предоставления ложной информации, когда человек претендует на пособие, на которое он не имеет права, или предъявляет ложное требование на льготный проезд или проживание. В качестве ещё одной проблемы Бак указывает преступления с использованием кредитных карт.

«В прошлом году солдат был приговорён к девяти месяцам заключения и уволен из армии после того, как военный трибунал признал его виновным в бронировании авиабилетов на сумму более 15 тысяч фунтов стерлингов для своей семьи и друзей. Другой был пойман на трёх мошеннических [административных] запросах на поездки и отпуска. Этого человека понизили в звании и приговорили к шести месяцам заключения. Третьего уволили и осудили на три года тюрьмы после хищения у вооружённых сил более 400 тысяч фунтов стерлингов с помощью незаконного использования электронной карты закупок. Последствия (правонарушений. — ИноТВ) могут быть серьёзными», — отметила Бак.

В интервью The Times представитель армии заверил, что все обвинения в мошенничестве в рядах вооружённых сил Соединённого Королевства будут расследованы. А все, кто был признан виновным в совершении уголовного преступления, «проходят через строгие дисциплинарные процедуры».