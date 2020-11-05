 

Die Welt – экономические последствия пандемии для ЕС будут схожи с последствиями войны

05.11.2020, 18:45, Новости дня

Вторая волна коронавируса в Европе породит новый виток экономического кризиса в ЕС, пишет экономист Томас Майер в своей статье для Die Welt. Экономические последствия пандемии могут зайти очень далеко и будут сравнимы с последствиями войн — а вдобавок у ЕС на сей раз не будет необходимых драйверов роста для погашения долгов, что грозит Еврозоне инфляцией и банкротствами.


Reuters

В Европе вовсю бушует вторая волна пандемии коронавируса, пишет экономист Томас Майер в своей статье для Die Welt. Эпидемия серьёзно, но, при том, по-разному, влияет на экономику разных стран ЕС. В частности, страны южной Европы сильнее зависят от сектора услуг, нежели страны северной Европы — а потому меры социального дистанцирования и карантин наносят им больший экономический ущерб. В свою очередь, страны с большой долей обрабатывающей промышленности, такие как ФРГ, демонстрируют большую устойчивость к пандемии, отмечает автор.

Как пишет Майер, новый виток кризиса в странах юга Европы потребует ещё больших объёмов государственной помощи. Таким образом, ЕЦБ придётся вновь озаботится выпуском коронавирусных облигаций.

Что касается экономических последствий пандемии, то они могут зайти намного дальше, чем расшатанные финансы и излишек денежной массы, выделенной для финансирования госдолгов, считает Майер. После наполеоновских войн Англия сумела выбраться из долгов посредством промышленной революции, после Второй мировой войны США экономически поддержали Европу и помогли ей восстановиться, однако после пандемии таких стимулов роста у стран ЕС не будет. Еврозоне грозят инфляция и банкротства.

Как отмечает Майер, если бы политики могли мыслить стратегически, то в ЕС уже сейчас предлагали бы варианты валютной реформы. Однако инфляция пока остаётся единственным реальным инструментом финансирования долгов. 



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