 

Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье

05.11.2020, 18:43, Разное

В четверг в Московской области было выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 10 больных скончались, ещё 420 – выздоровели.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в Сергиевом Посаде, где заболели 66 человек. Второе и третье места занимают Королев и Ленинский округ с 57 и 54 новых зараженных соответственно. В число наиболее крупных очагов эпидемии также попали Щелково, Подольск, Талдом, Воскресенск и Коломна, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Необычная плитка для ванной: примеры эксклюзивного дизайна и текстуры

05.11 / RISE Moldova: в предвыборный период в Кишиневе могла работать засекреченная группа

13.07 / Российскими инженерами создан новый легкий броневик «Стрела»

03.07 / Мнение: О верховном главнообнулённом

14.07 / New York Times: Конец американской мечты

12.08 / Диетолог Нурия Дианова назвала способ снижения канцерогенного эффекта от шашлыков

21.10 / Простой и скромный Герой труда Никита – Личное мнение

24.07 / Возлюбленная Козловского заметно похорошела после родов: Идет быть мамой!

01.09 / Коронавирусом в России заразились более миллиона человек

22.07 / Скандалы: Кто продал Байкал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска