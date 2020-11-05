 

В больнице в Коммунарке не осталось мест для больных коронавирусом

05.11.2020, 18:33, Новости дня

Больница в Коммунарке целиком заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

«Сейчас да», – сказал Проценко в интервью RT, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Также в интервью Проценко отмечал, что россияне в целом стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 19 тыс. 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. В Кремле отмечали, что ситуация с коронавирусом в РФ в целом тревожная, но находится под контролем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Буданова, который возглавил военную разведку в Украине, пытались взорвать в 2019 году

25.06 / В Госдуму внесут проект о праве владельцев Telegram-каналов на собственность телефонного номера

30.09 / Российские хакеры стоят за большинством атак на клиентов Microsoft

30.08 / В РФ подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

03.10 / Платформа Tizen больше не поддерживает популярные соцчети и мессенджеры

27.07 / Бывший глава охраны Лукашенко приговорен к 12 годам лишения свободы

21.08 / Число случаев COVID-19 превысило в Украине 100 тысяч

29.07 / Создание вакцины от коронавируса в РФ сравнили с запуском первого спутника

11.09 / Актриса из программы мужа Симоньян извинилась за роль белорусской протестующей

12.07 / Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска