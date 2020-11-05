В больнице в Коммунарке не осталось мест для больных коронавирусом

05.11.2020, 18:33, Новости дня

Больница в Коммунарке целиком заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

«Сейчас да», – сказал Проценко в интервью RT, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Также в интервью Проценко отмечал, что россияне в целом стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 19 тыс. 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. В Кремле отмечали, что ситуация с коронавирусом в РФ в целом тревожная, но находится под контролем.