Посол Британии на Украине посетила границу с Крымом

05.11.2020, 18:33, Новости дня

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс посетила границу между Херсонской областью и Крымом, сообщили в пресс-службе представительства украинского президента в Крыму.

«Визит начался со встречи в Херсонском офисе представительства, после разговора о текущей ситуации по соблюдению прав человека на временно оккупированном Крымском полуострове делегация направилась с визитом на КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплинка» – административную границу между Херсонской областью и Крымом», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что посол посетила Херсонскую область по приглашению постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который отметил важность этого визита.

«Для нас также важно показывать реальное положение дел нашим надежным международным партнерам, таким, как Великобритания. Великобритания была в числе первых стран, которая отреагировала на попытку аннексии и последовательно поддерживает Украину на международной арене в борьбе за деоккупацию Крыма. Мы приглашаем дипломатических представителей других стран посетить Херсонскую область», – передает пресс-служба слова Кориневича.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.