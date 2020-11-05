Адвокат объяснил, почему Навальный до сих пор не вернулся в Россию

05.11.2020, 18:32, Новости дня

Проходивший лечение в Германии блогер Алексей Навальный не стремится вернуться в Россию, несмотря на свои заявления об обратном, из-за уголовного дела по факту оскорбления ветерана, считает адвокат Дмитрий Аргановский.

Адвокат отметил, что в западных СМИ все чаще появляются свидетельства хорошего самочувствия Навального. Блогер «направо и налево раздает интервью», заявляет о намерении вернуться в Россию и при этом гуляет по столице Германии в окружении охранников. «То есть всем своим видом демонстрирует возвращение к нормальной жизни», – написал Аргановский в своем Telegram-канале.

«Однако на этом фоне никто как-то не обращает внимания на то обстоятельство, что Навальный, несмотря на свои же заявления и хороший внешний вид, в Россию возвращаться не спешит. Казалось бы, все этому благоволит, ан нет. Конечно, это можно было бы, наверное, объяснить и заботой о восстановлении своего здоровья с помощью немецких чудо-медиков, но, как оказалось, есть еще одна, более прагматичная причина. Очень похоже на то, что он просто «пересиживает» в Германии перипетии своего уголовного дела, возбужденного российским правосудием по факту оскорбления ветерана», – отметил адвокат.

Эксперт пояснил, что «по странному совпадению» уголовное преследование Навального в случае его отсутствия в РФ до конца этого года в силу процессуальных причин прекращается. Таким образом, «он с 1 января 2021-го чист перед законом». «Вот ведь какая удача-то! Так что ждем его в РФ после Нового года и никак не раньше», – добавил Аргановский.

Что касается дела об «отравлении» Навального, эксперт напомнил, «никаких юридически значимых доказательств произошедшего ни российской, ни международной общественности до сих пор представлено не было». «А все обвинения так и остаются на уровне словесных заверений официальных лиц Германии и представителей ОЗХО (не опубликовано ни одного документа с анализом взятых проб в подтверждение данной версии), обвинительный приговор в отношении РФ уже фактически вынесен», – сообщил юрист.

Напомним, в июне Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания Навального вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана.

2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

ОЗХО подтвердила наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального. Эти биомаркеры, подчеркнули в организации, имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не входит в приложение по химикатам, уточнили в ОЗХО.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.