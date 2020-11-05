 

Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

05.11.2020, 18:25, Новости дня

Сможет ли президент Украины Владимир Зеленский переизбраться на второй срок – зависит от того, кто будет его оппонентом на выборах. Такое мнение в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

“Это всегда зависит от оппонента. Если у него будет [пятый президент Украины Петр] Порошенко во втором туре, он выиграет опять. Я к примеру говорю. Я в этом не сомневаюсь. Ну, к примеру, мы же говорим… Ну, хорошо, [лидер “Батьківщини”] Юлия Владимировна Тимошенко. Он выиграет у Юлии Владимировны Тимошенко. Да? А если появится какой-то немножко неожиданный кандидат, который будет говорить по-серьезному другие вещи и предлагать стране вообще другие вещи?” – отметил Шустер.

Он считает, что политики, которые “руководили страной 29 лет”, не смогут победить Зеленского на президентских выборах.

“Я думаю, старое поколение – вот это мое ощущение, это абсолютная интуиция, это ни о чем не говорит – я считаю, что люди, которые руководили страной 29 лет и пойдут против Зеленского, если он пойдет на второй срок и будет второй тур, из тех людей, которые были – никто у него не выиграет”, – резюмировал Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным 21 сентября 2020 года, на президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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