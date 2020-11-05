 

Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек

05.11.2020, 18:25, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью, которое опубликовано на российском сайте ФАН, заявила, что считает защитную маску для лица рассадником инфекций.

“У меня есть маска со стразами и инициалами А.В. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к своей личности.  Маска – на мой взгляд, самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек”, – сообщила она.

По словам балерины, если карантин, введенный для предотвращения распространения коронавируса, является политической игрой, то от нее страдают люди.

“Я не представляю зрителей на своих спектаклях в масках и в этих “презервативных” перчатках”, – подытожила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 ноября составляет 48,03 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заболевших превысило 1,6 млн человек, из которых 29 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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