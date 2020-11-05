 

Асеев: На Донбассе 30 тыс. “ополчения”, 200 тыс. граждан с паспортами РФ, местные, которые нас ненавидят. И вы хотите в марте 2021-го дать им право голоса?

05.11.2020, 18:25, Новости дня

Что ж, политика по Донбассу окончательно превратилась в обмен мечтами. Украинская делегация предлагает уже 31 марта 2021 года – выборы в ОРДЛО, после вывода тех, кого “там нет”. На местных выборах провели в советы коллаборационистов, преступников и ОПЗЖ. Сейчас, если распустят парламент, получите то же самое еще и в Верховной Раде. И окончательный гвоздь в гроб – еще и выборы в регионе с патологическим страхом ко всему с приставкой “укр”.

И я даже не об этом. А как насчет военных преступников? Мы действительно надеемся, что за пару месяцев определимся, кто эти люди? А я скажу, как будет: они все окажутся бухгалтерами, которые перекладывали бумаги, а на “Изоляцию” нас возила не комендатура, а вызывали такси. И я даже не о “Изоляции”. Как насчет следователя, например, который меня не пытал и не бил, но на замечания о пытках сказал: “Ну, мы можем написать в деле “меры физического и психологического воздействия применялись”, но тогда они могут повторится” – и улыбочка… это не причастность к преступлениям?

Или что, таких в феврале амнистируем, а в марте – пусть голосуют? Перед выборами – как минимум – нужна норма закона о переходном правосудии, в которой будет отдельная статья “о МГБ”: эти люди должны быть навсегда лишены права влиять на политическую жизнь страны как члены структуры, которая подозревается в массовых военных преступлениях и преступлениях против человечности. А уже потом – пристальная фильтрация на принадлежность к этим преступлениям каждого такого “бухгалтера”. На это минимум нужен год после получения контроля над ОРДЛО. Какой март 2021-го?

Уже сейчас надо осознать, что у нас есть “МГБ” с сотнями “работников”, у нас есть около 30 тыс. “ополчения”, у нас есть 200 тыс. граждан с российскими паспортами. В конце концов, просто местные, которые ненавидят нас. И дать всему этому право голоса – окончательно расколоть страну.

Да, выборы. Да, после границы. Но с отсрочкой хотя бы в год, чтобы окончательно не захлебнуться в крови…

Источник: Станислав Асеев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала с портетами Навального

11.08 / Компания Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

15.09 / Меркель: сотрудничество с Китаем должно основываться на взаимной выгоде и честной конкуренции

31.08 / Косторной не разрешили перейти к Плющенко

06.09 / Тайфун «Хайшен» обрушился на южную часть Японии

06.10 / Самолет с неисправными шасси сел в Пулково

03.11 / Ермак: Украина всегда будет придерживаться демократических ценностей, среди которых – нулевая терпимость к коррупции

31.08 / ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

18.08 / В Германии задумались об обращении в ООН из-за угроз США по «Северному потоку – 2»

10.10 / Roland Garros впервые выиграла теннисистка из Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска