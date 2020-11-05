Одесские правоохранители расследуют нехватку рельс почти на 1 млн грн

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05.11.2020, 18:25, Новости дня

Правоохранители расследуют служебную халатность на Одесской железной дороге, вследствие которой появилась недостача рельс на почти 1 млн грн. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мастеру производственного подразделения регионального филиала “Укрзалізниці” сообщили о подозрении в служебной халатности и подлоге.

“Выяснено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного ему имущества на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей – материалов верхнего строения пути, почти на 1 млн гривен. Более того, с целью скрыть указанные убытки и избежать ответственности за допущенную халатность, чиновник вносил в отчетность ложные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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