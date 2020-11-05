 

Жириновский предложил назвать улицу в Твери в честь Михаила Круга

05.11.2020, 18:23, Разное

Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский выступил с инициативой переименования одной из тверских улиц в честь легендарного шансонье Михаила Круга. Именно в этом городе родился и погиб артист.

Жириновский отметил, что лучше всего будет переименовать ту улицу, на которой живёт самое большое количество поклонников барда. В качестве альтернативы он предложил сменить название улицы Освобождения, на которой жил Круг. Письмо со своими идеями он пообещал отправить мэру Твери, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться во время пандемии

19.10 / В Хабаровске 100-й день подряд прошли протесты в поддержку Фургала

31.07 / Изменения в iOS 14 сократят эффективность таргетированной рекламы в Facebook

24.09 / От синих смоки-айс до ягодных губ: фестивальные тренды в макияже и прическах

14.10 / Перемирие — на бумаге, в Карабахе — обстрелы

09.07 / В армию России начались поставки новейших самоходок «Коалиция СВ»

28.08 / Юрист из Сиэтла (США) утверждает, что побывал в прошлом и даже попал на старинное фото

29.08 / В Турции после восьми месяцев голодовки скончалась адвокат Эбру Тимтик

02.08 / Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

16.10 / Ники Минаж рассекретила пол своего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска