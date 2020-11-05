 

Мнение: Когда Путин произнесет «яусталяухожу»?

05.11.2020, 18:20, Разное

Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму законопроект «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Можно не сомневаться, что этот законопроект не залежится в канцелярии и за него дружно проголосуют все депутаты, включая «отпетых оппозиционеров» из КПРФ и ЛДПР.

Потому что Андрей Клишас трудится главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а Павел Крашенинников руководит точно таким же думским комитетом. Эти проверенные парни что попало думе не подсунут…

Проект закона предусматривает, что президент, который прекратил исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется в том числе и на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, на документы, багаж и переписку. Президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении тяжкого преступления (отсюда).

Теряюсь в догадках, какой смысл вносить этот законопроект именно сейчас? Путин собирается заявить «яусталяухожу»? Или этот закон решили принять, чтобы оградить Медведева от каких-то уголовно-криминальных напастей?

На снимке: Граждане России, на которых будет распространятся закон, инициированный Клишасом и Крашенинниковым. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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